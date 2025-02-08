Şenol Güneş'ten uyarı: "Puan kaybı mı, asla!"

Pazartesi günü Eyüpspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da Şenol Güneş, takımını uyardı: "Agresif ve tempolu bir futbol sergilemeliyiz. Artık puan kaybına asla tahammülümüz yok!"

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten uyarı: 'Puan kaybı mı, asla!'
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08 Şubat 2025 13:27
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 galibiyet alarak çıkış yakalayan Eyüpspor maçı öncesinde oyuncularını uyardı.

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte, taraftarları önünde sürpriz yaşamak istemeyen deneyimli hoca, takımına Papara Park'ta oynayacakları bu kritik karşılaşmada puan kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını aktardı. Güneş, agresif ve tempolu oyun sergilemeleri gerektiğini vurgularken, oyuncularına rakiplerinin son dönemdeki formuna karşı dikkatli olmalarını istedi.

Trabzonspor'un güçlü oyununu sahaya yansıtması gerektiğine dikkat çeken başarılı hoca, galibiyet için takımın her yönüyle odaklanarak mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

İSTİKRAR SORUNU

Şenol Güneş ile Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Fırtına istikrar anlamında bekleneni veremedi ve üst basamaklara doğru tırmanma hedefine ulaşamadı. Güneş, bu dönemde takımını hücumda üretken tutarken, savunmada ise zaman zaman açıklar verdi.

GOL ORTALAMASI

Bordo mavililer, Şenol Güneş ile maç başına 1.89 gol attı. Ama 24 gol gördü. Maç başına 1.33 puan ortalaması ise düşük kaldı. Galibiyet ortalaması %33.33 civarında olan tecrübeli hoca, her 3 maçtan birinde galip gelse de beklentilerin altında kaldı.

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