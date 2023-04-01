Şenol Güneş'ten iki isme kesik

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta iki isim kadroya dahil edilmedi.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i derbi kafilesine dahil etmedi.
İki futbolcu, Onur Bulut ve Omar Colley transferlerinin ardından yedek kalmaya başlamıştı.
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da konuk olacak.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i derbi kafilesine dahil etmedi.
İki futbolcu, Onur Bulut ve Omar Colley transferlerinin ardından yedek kalmaya başlamıştı.
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da konuk olacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ