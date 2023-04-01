Şenol Güneş'ten iki isme kesik

Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Valentin Rosier Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'ten iki isme kesik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2023 23:51
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta iki isim kadroya dahil edilmedi.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i derbi kafilesine dahil etmedi.

İki futbolcu, Onur Bulut ve Omar Colley transferlerinin ardından yedek kalmaya başlamıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da konuk olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery