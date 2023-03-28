Şenol Güneş'ten derbide Romain Saiss tercihi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde Tayyip Talha'nın yerine Romain Saiss'i tercih edecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten derbide Romain Saiss tercihi
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28 Mart 2023 09:36
Beşiktaş'ta Omar Colley'in transferinin ardından ilk 11'deki garanti yerini kaybeden Romain Saiss, Fas Milli Takımı'nda döktürdü.

Dünya Kupası'nda da başarılı bir çizgi yakalayan Faslı oyuncu, son olarak Brezilya ile karşılaşıp, 2-1 galip geldikleri karşılaşmada 90 dakika görev aldı. Kaptanlık pazubandını da takan Beşiktaşlı stoper, performansıyla yine alkış topladı.

DERBİDE FORMAYI ALACAK

Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından son üç karşılaşmada da 90 dakika oynayan Colley, Saiss'in pabucunu dama atarken, buna rağmen Saiss popülerliğini koruyor. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sakatlığı bulunan Tayyip Talha'nın yetişememesi durumunda Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, hafta sonunda çıkaracağı kadroyla ilgili hala çalışmalar yaparken, Saiss ismini de göz önünde bulunduruyor. Bu bölgede çok fazla alternatifi bulunmayan Güneş'in, Fas Milli Takımı'ndan dönecek futbolcuya forma verebileceği ifade edildi. Takımda Mert, Onur, Salih, Cenk gibi isimlerin bulunması nedeniyle yabancı kontenjanında da sıkıntı yaşanmayacak.



 
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