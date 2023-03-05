Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye kesik!

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten kesik geldi.



Deneyimli teknik adam, sakatlığı ve cezası olmamasına rağmen Dele Alli'yi maç kadrosuna almadı.



Beşiktaş'ta Dele Alli ile birlikte Umut Meraş ve Atiba da maç kadrosunda yer aldı.



Dele Alli bu sezon ligde sakatlık nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giymedi. İngiliz yıldız; Galatasaray, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olmadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ