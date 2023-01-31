Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor (D) ve Kayserispor'un (D) ardından Alanyaspor'u yenerek, Süper Lig'de 5'te 5 yapan Beşiktaş bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Zirve yarışına tutunmayı başaran Kartal zorlu randevudan üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada rakibe verilen gollük pozisyonların altını çizerken, takım savunması anlamında henüz istediği seviyede olmadıklarını aktarmıştı. Karagümrük'ün ofansif gücünün Güneş'i düşündürdüğü ifade edildi. Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük, Süper Lig'de attığı 40 golle, Fenerbahçe (51) ve Galatasaray'ın (42) ardından en golcü 3. takım durumunda bulunuyor.Diagne ve Borini gibi deneyimli gol silahlarına sahip olan kırmızı-siyahlı takım aynı zamanda Süper Lig'in girdiği gol pozisyonlarını en fazla skorla sonuçlandıran ekipleri arasında yer alıyor. Şenol Güneş'in kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda savunma ve orta saha oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Alanyaspor maçındaki pozisyon ve bireysel hatalarının tekrar edilmemesini isteyen deneyimli teknik adamın,ifadelerini kullandığı belirtildi.Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur, Gedson, Redmond, Dele Alli, Cenk, Aboubakar