Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş müsabakayı 4-2 kaybederken, maç sonrası Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında gergin anlar yaşandı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SALİH UÇAN'A TEPKİ
Salih Uçan karşılaşma sonrası tebrik etmek için Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk'ün yanına gitmek istedi ancak Şenol Güneş'in tepkisiyle karşılaştı.
"SEN İŞİNE BAK"
Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş, Salih Uçan'a "Sen işine bak" dedi ve oyuncuyu sırtından içeri itti. Salih Uçan'ın arkasını dönüp Şenol Güneş'e baktığı anlar da yayına yansıdı.
Öte yandan yine haberde Salih Uçan'ın soyunma odasından çıkarken bir hayli moralsiz olduğu aktarıldı.
Süper Lig'deki son 3 maçında 2 yenilgi alan Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SALİH UÇAN'A TEPKİ
Salih Uçan karşılaşma sonrası tebrik etmek için Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk'ün yanına gitmek istedi ancak Şenol Güneş'in tepkisiyle karşılaştı.
"SEN İŞİNE BAK"
Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş, Salih Uçan'a "Sen işine bak" dedi ve oyuncuyu sırtından içeri itti. Salih Uçan'ın arkasını dönüp Şenol Güneş'e baktığı anlar da yayına yansıdı.
Öte yandan yine haberde Salih Uçan'ın soyunma odasından çıkarken bir hayli moralsiz olduğu aktarıldı.
Süper Lig'deki son 3 maçında 2 yenilgi alan Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.