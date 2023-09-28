Şenol Güneş'in Salih Uçan'a ne dediği ortaya çıktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında Adana Demirspor maçı sonrası gerginlik yaşanmıştı. Şenol Güneş'in Salih Uçan'a ne dediği ortaya çıktı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Şenol Güneş'in Salih Uçan'a ne dediği ortaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2023 08:41
Son güncelleme 28 Eylül 2023 08:48
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş müsabakayı 4-2 kaybederken, maç sonrası Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında gergin anlar yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SALİH UÇAN'A TEPKİ

Salih Uçan karşılaşma sonrası tebrik etmek için Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk'ün yanına gitmek istedi ancak Şenol Güneş'in tepkisiyle karşılaştı.



"SEN İŞİNE BAK"

Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş, Salih Uçan'a "Sen işine bak" dedi ve oyuncuyu sırtından içeri itti. Salih Uçan'ın arkasını dönüp Şenol Güneş'e baktığı anlar da yayına yansıdı.



Öte yandan yine haberde Salih Uçan'ın soyunma odasından çıkarken bir hayli moralsiz olduğu aktarıldı.

Süper Lig'deki son 3 maçında 2 yenilgi alan Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.   

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery