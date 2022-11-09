Şenol Güneş'in golcüsü Cenk Tosun

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte yeniden formunu yakaladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in golcüsü Cenk Tosun
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09 Kasım 2022 10:11
Beşiktaş'ta tecrübeli golcü Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesi sonrasında ilk 11'e geçmiş ve önemli bir çıkışa imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asist, Galatasaray derbisinde de 1 gollük performans ortaya koymuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine çok güvendiği başarılı oyuncu, gollerine devam edip Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında sonuna kadar tutmaya çalışacak.

Cenk Tosun, bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 2 maçta kaydetti.

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