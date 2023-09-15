Şenol Güneş için isim değil form önemli!

Bu sezona lig ve Avrupa'da istikrarlı bir çizgi yakalayan Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından da kazasız ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, takım içerisindeki eski-yeni futbolcuların ismine bakmadan, en ideal 11 ile sahaya çıkmak istiyor.
Transfer dönemini 9 yeni isim alarak kapatan siyah-beyazlılarda her bölgeyi tek tek değerlendiren Güneş, bazı mevkilerde sıkıntı yaşarken, bazılarında da kimi oynatacağı konusunda karar vermekte zorlanıyor.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Stoperde sakatlığı yeni düzelen Amartey ile henüz hazır olmayan yeni transfer Bailly'nin oynaması beklemezken, iş yine Necip'e düşecek. Colley ile birlikte savunmada yer alması beklenen emektar ismin, ilk 11'de olabileceği ifade edildi.
Sağ bekte ise Şenol Güneş, Rosier ile Onur arasında bir tercih yapacak. Bu kulvarda diğer alternatif ise Onur'un Rosier'in önünde oynaması... Ancak tecrübeli hocanın Rashica'yı kesmesi beklenmiyor.
Beşiktaş'taki diğer konu ise Cenk Tosun'un durumu... Muleka'nın başarılı çizgisi nedeniyle yer bulmakta zorlanan Cenk'in yine kulübede başlayabileceği ifade edildi.
ABOUBAKAR'IN GELİŞİ GECİKTİ
Beşiktaş'ta, Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın, ailevi problemler sebebiyle İstanbul'a gelişinin geciktiği ortaya çıktı.
Milli maçların ardından takıma henüz dönmeyen Kamerunlu yıldızın İstanbul'a bugün dönmesi bekleniyor. Oyuncusunun son durumuna bakacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor maçında görev yapıp yapmayacağına karar verecek.
GÖKHAN GEREKİRSE OYNAYACAK
Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan İnler ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 39 yaşındaki Gökhan, Beşiktaş'a öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak. İnler, ihtiyaç duyulması halinde ise sahada futbolcu olarak görev alacak.
Transfer dönemini 9 yeni isim alarak kapatan siyah-beyazlılarda her bölgeyi tek tek değerlendiren Güneş, bazı mevkilerde sıkıntı yaşarken, bazılarında da kimi oynatacağı konusunda karar vermekte zorlanıyor.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Stoperde sakatlığı yeni düzelen Amartey ile henüz hazır olmayan yeni transfer Bailly'nin oynaması beklemezken, iş yine Necip'e düşecek. Colley ile birlikte savunmada yer alması beklenen emektar ismin, ilk 11'de olabileceği ifade edildi.
Sağ bekte ise Şenol Güneş, Rosier ile Onur arasında bir tercih yapacak. Bu kulvarda diğer alternatif ise Onur'un Rosier'in önünde oynaması... Ancak tecrübeli hocanın Rashica'yı kesmesi beklenmiyor.
Beşiktaş'taki diğer konu ise Cenk Tosun'un durumu... Muleka'nın başarılı çizgisi nedeniyle yer bulmakta zorlanan Cenk'in yine kulübede başlayabileceği ifade edildi.
ABOUBAKAR'IN GELİŞİ GECİKTİ
Beşiktaş'ta, Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın, ailevi problemler sebebiyle İstanbul'a gelişinin geciktiği ortaya çıktı.
Milli maçların ardından takıma henüz dönmeyen Kamerunlu yıldızın İstanbul'a bugün dönmesi bekleniyor. Oyuncusunun son durumuna bakacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor maçında görev yapıp yapmayacağına karar verecek.
GÖKHAN GEREKİRSE OYNAYACAK
Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan İnler ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 39 yaşındaki Gökhan, Beşiktaş'a öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak. İnler, ihtiyaç duyulması halinde ise sahada futbolcu olarak görev alacak.