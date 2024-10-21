Şenol Güneş: 'Daha fazlasını yapmalıyız'

Ligdeki ilk 7 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan ve adeta beraberliklere abone olan Trabzonspor, tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atmıştı. Milli arayı toparlanma adına büyük bir fırsat gören teknik direktör Şenol Güneş, yoğun geçen çalışmaların meyvesini Başakşehir karşısında aldı.
Bordo-mavililer, PaparaPark'ta 90 dakika boyunca oyunun hakimi olurken, aradığı golü 90+1'de Edin Visca ile buldu ve altın değerinde 3 puanı cebine koydu.
Zorlu fikstüre galibiyetle giren Trabzonspor'da moraller yükselirken, sırasıyla Göztepe (d), Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor (d) mücadeleleri var. Trabzonspor'da oyuncuların kazanma iştahı ve mücadeleci futbolu Başakşehir maçında ön plana çıkarken, Şenol Güneş de soyunma odasında takımını tebrik etti.
"DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"
Tecrübeli çalıştırıcının "Herkesi kutluyorum. Son ana kadar pes etmediniz, kazanmayı istediniz. Öz güvenimizin yerine gelmesi için bu galibiyet değerli. Fakat oyun olarak çok daha fazlasını yapmalıyız" dediği öğrenildi.
Telafi etmeleri gereken çok maç olduğunu belirten Güneş "Şimdi Göztepe deplasmanı var. Maç maç önümüze bakacağız. Kazanma alışkanlığı yakalamamız önemli. Potansiyelinizi biliyorum ve kalitenizi gösterdikçe her şey daha kolay olacak. Unutmayın, buradan hep birlikte çıkacağı" ifadelerini kullandı.
Başarılı teknik adam, Fenerbahçe derbisi öncesi Göztepe maçından da mutlaka 3 puan almak üzerine planlarını yapıyor.
Bordo-mavililer, PaparaPark'ta 90 dakika boyunca oyunun hakimi olurken, aradığı golü 90+1'de Edin Visca ile buldu ve altın değerinde 3 puanı cebine koydu.
Zorlu fikstüre galibiyetle giren Trabzonspor'da moraller yükselirken, sırasıyla Göztepe (d), Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor (d) mücadeleleri var. Trabzonspor'da oyuncuların kazanma iştahı ve mücadeleci futbolu Başakşehir maçında ön plana çıkarken, Şenol Güneş de soyunma odasında takımını tebrik etti.
"DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"
Tecrübeli çalıştırıcının "Herkesi kutluyorum. Son ana kadar pes etmediniz, kazanmayı istediniz. Öz güvenimizin yerine gelmesi için bu galibiyet değerli. Fakat oyun olarak çok daha fazlasını yapmalıyız" dediği öğrenildi.
Telafi etmeleri gereken çok maç olduğunu belirten Güneş "Şimdi Göztepe deplasmanı var. Maç maç önümüze bakacağız. Kazanma alışkanlığı yakalamamız önemli. Potansiyelinizi biliyorum ve kalitenizi gösterdikçe her şey daha kolay olacak. Unutmayın, buradan hep birlikte çıkacağı" ifadelerini kullandı.
Başarılı teknik adam, Fenerbahçe derbisi öncesi Göztepe maçından da mutlaka 3 puan almak üzerine planlarını yapıyor.