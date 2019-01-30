Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu.Burak Yılmaz'ın çok iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ifade eden Güneş, " Burak'la ilgili geçmişle alakalı taraftarın bazı sıkıntıları var. Burak bu maçta da düştü. Kendisinin bu konuyla ilgili genel bir hesabı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir futbolcu ve iyi bir Beşiktaşlı. Trabzonspor'dayken beyin kanaması riskine rağmen çıktı ve ölümüne oynadı. Ben o zaman da Beşiktaşlı olduğunu biliyordum ama ölümüne oynadığını da gördüm. Şu anda biraz acı çekecek ama Beşiktaş'ta hak ettiği yere gelecektir" dedi.Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Güneş, "Burak Yılmaz takım oyununa çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bunun yanında gol de atarak skora da katkısı olacaktır. Çok ciddi katkılar yapıyor. Bu hafta cezalı olduğu için oynamayacak. Oynamayacağı için günde çift idman yaparak hazırlanıyor" şeklinde konuştu.