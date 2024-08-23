Semih Kılıçsoy, Golden Boy'a aday!

Beşiktaş 19 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla tüm dünyadan yankı uyandırmaya devam ediyor.
Genç yıldız, performansının ödülünü alarak Tuttosport'un gelenekselleşen Golden Boy 2024 ödülüne aday gösterildi.
Siyah-beyazlı taraftarlar ilk andan itibaren genç futbolcu için ankete akın etti.
KARİYER RAKAMLARI
Kariyerinde 114 maça çıkan Semih, 54 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Genç yıldız, performansının ödülünü alarak Tuttosport'un gelenekselleşen Golden Boy 2024 ödülüne aday gösterildi.
Siyah-beyazlı taraftarlar ilk andan itibaren genç futbolcu için ankete akın etti.
KARİYER RAKAMLARI
Kariyerinde 114 maça çıkan Semih, 54 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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