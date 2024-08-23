Semih Kılıçsoy, Golden Boy'a aday!

Beşiktaş 19 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Tuttosport'un gelenekselleşen Golden Boy 2024 ödülüne aday gösterildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy, Golden Boy'a aday!
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23 Ağustos 2024 09:43
Beşiktaş 19 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla tüm dünyadan yankı uyandırmaya devam ediyor.

Genç yıldız, performansının ödülünü alarak Tuttosport'un gelenekselleşen Golden Boy 2024 ödülüne aday gösterildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar ilk andan itibaren genç futbolcu için ankete akın etti.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde 114 maça çıkan Semih, 54 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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