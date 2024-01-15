Semih Kılıçsoy'a, Milli Takım müjdesi

Beşiktaş'ın genç yıldız Semih Kılıçsoy, son dönemde attığı goller ve oynadığı futbolla Süper Lig'e adeta damga vurdu.
Son olarak Karagümrük mücadelesinde oynadığı futbolla büyük bir beğeni toplayan 18 yaşındaki futbolcu, kırdığı rekorlara yenilerini ekledi ve gözünü, Montella'dan gelecek A Milli Takım haberine çevirdi. Ve Semih Kılıçsoy'un beklediği haber en sonunda geldi.
MÜJDELİ HABER GELDİ
Beşiktaş formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'ın da dikkatini çekti. Son olarak önceki akşam Karagümrük karşısında birer gol ve asistle oynayan 18 yaşındaki futbolcuya, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan müjdeli haberin verildiği bildirildi.
Siyah-Beyazlı formayla son 4 mücadelede 5 gol ve 2 asistle oynayan genç yıldız adayı, Euro 2024 öncesinde Ay-Yıldızlı formayla denenecek. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın da onayını alması halinde Almanya'da düzenlenecek dev turnuvada oynama şansı kazanacak.
"İYİ HİSSEDİYORUM"
Tüpraş Stadı'nda önceki gün oynanan Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamada bulunan Semih, "Gol atmamdan ziyade takımın kazanması önemli. İki maçtır kazanıyoruz. Evimizde yeni hocamızla galip geldik. İnşallah böyle devam edeceğiz. Gol attıkça kendimi daha iyi hissediyorum, öz güvenim artıyor. Takıma elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maçta forma giyen Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Son olarak Karagümrük mücadelesinde oynadığı futbolla büyük bir beğeni toplayan 18 yaşındaki futbolcu, kırdığı rekorlara yenilerini ekledi ve gözünü, Montella'dan gelecek A Milli Takım haberine çevirdi. Ve Semih Kılıçsoy'un beklediği haber en sonunda geldi.
MÜJDELİ HABER GELDİ
Beşiktaş formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'ın da dikkatini çekti. Son olarak önceki akşam Karagümrük karşısında birer gol ve asistle oynayan 18 yaşındaki futbolcuya, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan müjdeli haberin verildiği bildirildi.
Siyah-Beyazlı formayla son 4 mücadelede 5 gol ve 2 asistle oynayan genç yıldız adayı, Euro 2024 öncesinde Ay-Yıldızlı formayla denenecek. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın da onayını alması halinde Almanya'da düzenlenecek dev turnuvada oynama şansı kazanacak.
"İYİ HİSSEDİYORUM"
Tüpraş Stadı'nda önceki gün oynanan Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamada bulunan Semih, "Gol atmamdan ziyade takımın kazanması önemli. İki maçtır kazanıyoruz. Evimizde yeni hocamızla galip geldik. İnşallah böyle devam edeceğiz. Gol attıkça kendimi daha iyi hissediyorum, öz güvenim artıyor. Takıma elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maçta forma giyen Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.