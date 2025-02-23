Semih Güler: "Kazanmadığınız zaman bir anlamı yok"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep FK oyuncusu Semih Güler açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Semih Güler: 'Kazanmadığınız zaman bir anlamı yok'
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23 Şubat 2025 21:43
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep FK oyuncusu Semih Güler maçın ardından konuştu.

Maç hakkında konuşan deneyimli stoper, "İkinci yarı iyi oynadık ama kazanamadığınız zaman anlamı olmuyor. İkinci yarıda belki 2-3 dakika daha olsaydı belki 3-3'ü bulabilirdik. Golümden dolayı mutluyum. Kupada Fenerbahçe ile oynadıktan sonra içeride zorlu bir Eyüpspor maçımız var." dedi.

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