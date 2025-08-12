12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Selçuk İnan: "Oyuncularımla gurur duydum"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

12 Ağustos 2025 00:12
Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Oyuncularımla gurur duydum'
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYDUM"

İnan, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. İlk yarıda daha dengeli bir görüntüdeydik. İkinci bölgede kazandığımız toplarla gol pozisyonuna da girdik. 1-0 geriye düştükten sonra bile maçı kazanmak için gösterilen mücadele beni çok mutlu etti. Oyuncularımla gurur duydum" ifadelerini kullandı. 



BASIN TOPLANTISI

"ZORLU BİR DEPLASMAN"

Bordo-mavili ekibe karşı daha önce futbolcu olarak önemli maçlara çıktığını ve kupalar kazandığını hatırlatan İnan, "Buradan maç kazanarak gitmek, bu deplasmana rakip olarak gelmek çok kolay bir iş değil. Trabzonspor deplasmanı, çok zorlu bir deplasman" dedi.

"OYUNCULARIMIN MÜCADELESİ TAKDİRE DEĞER"

Takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Bütün oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e dönen yeni bir takım olarak böyle zorlu bir deplasmanda verdikleri mücadele gerçekten takdire değer" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN NELER YAPABİLECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Maçı iki devre üzerinden değerlendiren İnan, "Trabzonspor'un neler yapabileceğini biliyorduk. Net pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Maçın sonuna kadar kazanmak için mücadele ettiler. Duran toplar konusunda çok çalışmıştık çünkü rakibin bu anlamda önemli oyuncuları vardı" şeklinde konuştu.

"BU BENİM TERCİHİMDİ"

Gaziantep FK'da görev yaptığı dönemi hatırlatan İnan, "Gaziantep'te çok güzel zamanlar geçirdim. Kendi isteğimle ayrıldım. Bu benim tercihimdi" dedi.

"BUNU YAPABİLECEK GÜCÜ KENDİMDE GÖRÜYORUM"

Kocaelispor'a geliş sürecine değinen genç teknik adam, "Kocaelispor da benim kendi tercihim. Özellikle istediğim bir takım oldu. Hayatım boyunca mücadeleyi sevdim. Bu camiada mücadele etmek istiyorum. Başarılı olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücü kendimde görüyorum" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİSPOR'U ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerini net şekilde ortaya koyan İnan, "Geçmişinde önemli başarılar yakalamış Kocaelispor'u yeniden eski günlerine kavuşturmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"TEK EKSİK GOLDÜ"

Selçuk İnan, takımı ve kendisi adına tek eksiğin bir gol olduğunu da belirterek, "Bir gol keşke bulsaydık. Bugün tek eksiğimiz goldü. Çok emek verdik, gerçekten yeni bir takımız. Oyuncuların birbirine adapte olması, bir oyun planı kurmak ve bunu sahaya yansıtmak kolay değildi benim için. Oyuncularım buna fazlasıyla reaksiyon gösterdi. Bugün evet, belki kalite olarak bir tık daha üstünü gösterebilirdik sahada ama o da kolay bir şey değil. Bu kadar yeni oyuncunun bir arada oynaması... Buna rağmen benim adıma ve takımım adına tek eksik goldü." ifadelerini kullandı.

