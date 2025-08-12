Selçuk İnan: 'Oyuncularımla gurur duydum'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.



"OYUNCULARIMLA GURUR DUYDUM"



İnan, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. İlk yarıda daha dengeli bir görüntüdeydik. İkinci bölgede kazandığımız toplarla gol pozisyonuna da girdik. 1-0 geriye düştükten sonra bile maçı kazanmak için gösterilen mücadele beni çok mutlu etti. Oyuncularımla gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili ekibe karşı daha önce futbolcu olarak önemli maçlara çıktığını ve kupalar kazandığını hatırlatan İnan,dedi.Takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan genç teknik adam,ifadelerini kullandı.Maçı iki devre üzerinden değerlendiren İnan,şeklinde konuştu.

Gaziantep FK'da görev yaptığı dönemi hatırlatan İnan, "Gaziantep'te çok güzel zamanlar geçirdim. Kendi isteğimle ayrıldım. Bu benim tercihimdi" dedi.



"BUNU YAPABİLECEK GÜCÜ KENDİMDE GÖRÜYORUM"





Kocaelispor'a geliş sürecine değinen genç teknik adam, "Kocaelispor da benim kendi tercihim. Özellikle istediğim bir takım oldu. Hayatım boyunca mücadeleyi sevdim. Bu camiada mücadele etmek istiyorum. Başarılı olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücü kendimde görüyorum" ifadelerini kullandı.





"KOCAELİSPOR'U ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"





Hedeflerini net şekilde ortaya koyan İnan, "Geçmişinde önemli başarılar yakalamış Kocaelispor'u yeniden eski günlerine kavuşturmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.





"TEK EKSİK GOLDÜ"





Selçuk İnan, takımı ve kendisi adına tek eksiğin bir gol olduğunu da belirterek, "Bir gol keşke bulsaydık. Bugün tek eksiğimiz goldü. Çok emek verdik, gerçekten yeni bir takımız. Oyuncuların birbirine adapte olması, bir oyun planı kurmak ve bunu sahaya yansıtmak kolay değildi benim için. Oyuncularım buna fazlasıyla reaksiyon gösterdi. Bugün evet, belki kalite olarak bir tık daha üstünü gösterebilirdik sahada ama o da kolay bir şey değil. Bu kadar yeni oyuncunun bir arada oynaması... Buna rağmen benim adıma ve takımım adına tek eksik goldü." ifadelerini kullandı.



