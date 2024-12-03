Selçuk İnan: 'Fenerbahçeliler beni çok üzdü'

Bireysel bir hatadan golü yedik. Bu tür deplasmanlarda böyle büyük takımlara karşı hatalar yapınca geri dönüş zor oldu. 1-0'dan sonra takımımız oyunun hakimi oldu. İlk yarı topa daha fazla hakim olan taraf bizdik. Golü de bulduk. Birkaç pozisyonumuz da vardı. 75 dakika boyunca istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk, bunun üzerine de çok çalıştık. Bu kadar çok korner kullanmamalılardı. Çalışıyorsunuz ama burası en nihayetinde Fenerbahçe deplasmanı. Duran toptan gol yedik. Üzüldüm. Buraya kadar getirmiştik. 1-1'ken kontrataklar da yakaladık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İlk yarı istediğimiz gibi gelişti ama başlarında önemli bir hoca var, önemli değişiklikler yaptılar. Jose Mourinho sağolsun. Benimle ilgili bunları söylemesi güzel. Saygı duyduğum biri. Sözleri onur verici. İlgilendiğim taraf biraz takımım. İyi mücadele ettik, daha da iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Mourinho'ya da teşekkürler. " dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe 'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, çok iyi mücadele etmelerine rağmen yenildikleri için üzgün olduğunu belirtti.Jose Mourinho'nun kendisini hakkındaki sözlerini değerlendiren Selçuk İnan,Oyuncularının çok mücadele ettiğini ve ellerinden geleni yaptığını aktaran Selçuk İnan, "İlk yarı oynayan taraf bizdik. 60-70 dakika sahanın içinde kalmaya çalıştık. Doğru mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu kadar mücadeleli bir oyunda… Arda, 2 kere yerde kaldı. İkisinde de kafa kafaya çarpıştı. Bunu sadece 3 büyüklere karşı oynanan oyun olarak bakmamak lazım. Oyuncular çok mücadele ediyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. Ben oyuncularım sakatlığında, yere yattığında kalksınlar diye uyarılarda da bulunuyorum" ifadelerini kullandı.Selçuk İnan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:"Oyuna başlama konusunda sıkıntılarımız var. Bunu oyuncularımla sürekli paylaşıyorum. Bunun oyunsal değil de psikolojik olduğunu düşünüyorum. Onlar da bunun çözümünü bulmaya çalışıyor. Bugünkü maçı formasyona ve değişime bağlayamazsınız. Çeşitli formasyonlar deniyorum. Takımım bunu yapabiliyor. Oyuncularımla istişare yaparak bazı maçlarda farklı denemeler yapabiliyorum. Eksik oyuncuları her maç sonra saymak istemiyorum. 4 tane oyuncumuz sakattı, oynatamadık. Farklı oyuncuları farklı mevkilerde oynatmaya çalıştık. Akan oyunda da gol yiyoruz. Geri dönüşte sıkıntılarımız var. Bununla ilgili çok da çalışıyorum. Önde oynatan bir hoca profili çizmek istiyorum. Takımı fazla oyuncuyla hücum ettirmek istiyorum."Fenerbahçe taraftarının kendisiyle ilgili yaptığı tezahüratların kendisini üzdüğünü belirten İnan, "Açıkçası rahatsızlık duyuyorum. Beni birçoğunuz iyi tanıyor. Fenerbahçe taraftarlarının benimle ilgili söylemi beni üzdü, rahatsız etti. Hiçbir takım taraftarına, oyuncusuna, hocasına hayatım boyunca saygısızlık yapmadım. Karşı taraftan da saygı beklerim. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Elimden geldiğince mücadele ediyorum. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. Bazen yükselebiliyoruz. Bunun çok normal bir şey olduğunu insanların anlaması lazım. Biz de bunu sıradanlaşmış görüyoruz. Her zaman buna itiraz ettim. İnsanların hep bir ağızdan hakaret etmesi bu kadar basit değil. Kendi hocalarıyla ben sarmaş dolaşken onların bize tepki göstermesi… Ben Galatasaray'da 10 sene top oynadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Çalıştığımız takım için hizmet ediyoruz" dedi.Hakemin performansını değerlendiren Selçuk İnan, "Birkaç tane ince pozisyon var. Hemen maçı durdurdu. Kırılma pozisyonları hep Fenerbahçe lehine oldu. Penaltıyı vermesi bile hakemin niyetini gösteriyordu. Takdir hakları Fenerbahçe'den yana oldu. Üzücü biraz. Hakemler çok baskı altındalar. Bu baskı altından büyük takımı koruyarak çıkacaklarını düşünüyorlar" şeklinde konuştu.Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren İnan, "Fenerbahçe hafta içi UEFA maçı oynadı. Yorgunlardı biraz. Hocaları bunu düşünmüş olacak ki etkili oyuncularını ikinci yarı aldı. Biz de oyunu biraz kabul ettik. Hızlı geçişlerle golü bulabiliriz diye. Yakaladık ama değerlendirmedik" ifadelerini kullandı.