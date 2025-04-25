Selçuk İnan, Fenerbahçe maçında tribünde!

Tahkim Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'a verilen 1 maç men cezasını onadı. Selçuk İnan, Fenerbahçe maçında tribünde olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan, Fenerbahçe maçında tribünde!
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25 Nisan 2025 22:52
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe ile oynayacakları maçta tribünde olacak.

İnan, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında kırmızı kart görmüş ve PFDK tarafından 1 maç men cezası almıştı.

Gaziantep FK, Selçuk İnan'ın bu cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı ve cezaya itiraz etti.

Tahkim Kurulu, 40 yaşındaki teknik adama verilen 1 maç men cezasını onadı. Selçuk İnan, Fenerbahçe maçında kulübede olmayacak ve soyunma odasına giremeyecek.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin, Teknik Sorumlusu Selçuk İnan'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

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