Selçuk İnan'dan Mancini'ye ziyaret!

Galatasaray'daki başarısıyla sarı-kırmızılı kulübün efsanesi haline gelen Selçuk İnan teknik direktörlüğe hazırlanıyor.İtalya Milli Takım kampını ziyaret eden İnan, başta teknik direktör Roberto Mancini olmak üzere İtalyan eski futbolcular Attilio Lombardo, Fausto Pari, Daniele De Rossi, Gianluca Vialli gibi isimlerle bir araya geldi.Deneyimli isimlerle görüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk İnan, hepsine tek tek teşekkür etti.Selçuk İnan yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.