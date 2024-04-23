Sebastian Szymanski yine sessiz!

Fenerbahçe'nin son zamanlardaki durgun ismi Sebastian Szymanski, Sivas maçında da etkili olamadı.
Sarı-Lacivertliler'deki ilk sezonuna harika bir giriş yapan Sebastian Szymanski, ilk 20 karşılaşmasında rakip fileleri 9 kez sallarken, 9 da gol pası vermişti.
Ancak sonrasında düşüşe geçen ve beklentilerin altında kalan Szymanski, son 12 mücadelede sadece 1 asist (4-2 kazanılan Adana Demirspor maçı) yaptı.
Polonyalı yıldız, dün de etkili olamadı ve 71'de yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
Sarı-Lacivertliler'deki ilk sezonuna harika bir giriş yapan Sebastian Szymanski, ilk 20 karşılaşmasında rakip fileleri 9 kez sallarken, 9 da gol pası vermişti.
Ancak sonrasında düşüşe geçen ve beklentilerin altında kalan Szymanski, son 12 mücadelede sadece 1 asist (4-2 kazanılan Adana Demirspor maçı) yaptı.
Polonyalı yıldız, dün de etkili olamadı ve 71'de yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU