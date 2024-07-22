Sebastian Szymanski'ye özel görev!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sebastian Szymanski'ye özel görev!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2024 09:25
Fenerbahçe'de Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'ye özel bir görev verildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

Portekizli çalıştırıcının Sebastian'dan bol bol şu atmasını talep ettiği ve Lugano karşılaşmasında Polonyalı'nın, sık sık ceza sahası dışından şut denemesi yapacağı belirtildi.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery