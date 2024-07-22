Sebastian Szymanski'ye özel görev!

Fenerbahçe'de Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'ye özel bir görev verildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
Portekizli çalıştırıcının Sebastian'dan bol bol şu atmasını talep ettiği ve Lugano karşılaşmasında Polonyalı'nın, sık sık ceza sahası dışından şut denemesi yapacağı belirtildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
Portekizli çalıştırıcının Sebastian'dan bol bol şu atmasını talep ettiği ve Lugano karşılaşmasında Polonyalı'nın, sık sık ceza sahası dışından şut denemesi yapacağı belirtildi.
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