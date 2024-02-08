Sebastian Szymanski Avrupa'nın da zirvesinde!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla gol katkısı yapan orta saha oyuncusu olmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski Avrupa'nın da zirvesinde!
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08 Şubat 2024 12:27
Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olurken Avrupa'nın da zirvesine çıktı.

Sarı-lacivertli forma altında Süper Lig'de 24 maça çıkan Polonyalı oyuncu, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla skor katkısı yapan orta saha oyuncusu oldu.

18 kez gol katkısı yapan Sebastian, ilk sırada yer alırken, Polonyalıyı, 17 gol katkısıyla Benfica'dan Rafa Silva takip ediyor. Üçüncü basamakta da 16 kez skora yardımcı olan Celtic'ten Matt O'Riley bulunuyor. 

 
 

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