Seattle SuperSonics'in "NBA'e dönüş olasılığı yüksek!"

Seattle şehrinin belediye başkanı Bruce Harrell, SuperSonics ekibinin NBA'e geri dönüş olasılığının "yüksek" olduğunu söyledi.



2008'de SuperSonics ekibi, Seattle'daki son maçını oynamış ve aylar sonra, yerini Oklahoma City Thunder'a bırakmıştı.



Seattle'dan bir takımın tekrar lige döneceği iddiaları uzun zamandır konuşulmuş olsa da, Harrell, SuperSonics'in geri dönme şansının yüksek olduğunu açıkladı:



"Olasılıklar yüksek. Bu konuda oldukça bilinçliyiz. Şahsen dedikoduların peşindeyim ve bunu gerçekleştirebilecek durumdaki insanları takipteyim. Elimizdeki fırsata güveniyorum."



NBA'e yıllardır yeni takımların eklenmesi durumu yoğun bir şekilde tartışılmıştı ve bu durumun gerçekleşme olasılığı, KOVID-19'un iz bıraktığı 2020 sezonunun ardından artış göstermişti.



