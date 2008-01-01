Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Seattle SuperSonics'in "NBA'e dönüş olasılığı yüksek!"

Seattle şehrinin belediye başkanı Bruce Harrell, SuperSonics ekibinin NBA'e geri dönüş olasılığının "yüksek" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Seattle şehrinin belediye başkanı Bruce Harrell, SuperSonics ekibinin NBA'e geri dönüş olasılığının "yüksek" olduğunu söyledi.

2008'de SuperSonics ekibi, Seattle'daki son maçını oynamış ve aylar sonra, yerini Oklahoma City Thunder'a bırakmıştı.

Seattle'dan bir takımın tekrar lige döneceği iddiaları uzun zamandır konuşulmuş olsa da, Harrell, SuperSonics'in geri dönme şansının yüksek olduğunu açıkladı:

"Olasılıklar yüksek. Bu konuda oldukça bilinçliyiz. Şahsen dedikoduların peşindeyim ve bunu gerçekleştirebilecek durumdaki insanları takipteyim. Elimizdeki fırsata güveniyorum."

NBA'e yıllardır yeni takımların eklenmesi durumu yoğun bir şekilde tartışılmıştı ve bu durumun gerçekleşme olasılığı, KOVID-19'un iz bıraktığı 2020 sezonunun ardından artış göstermişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal