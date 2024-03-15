Brooklyn Nets'in point guardı Dennis Schröder, 40 yaşına kadar "rahatça" oynayabileceğini iddia etti.



Kicker gazetesine verdiği röportajda Schröder, en az on yıl daha oynamaya devam etme niyetini dile getirdi.



Nets guardı, kariyerine Phantoms Braunschweig takımında başladığı Avrupa'ya dönme arzusundan da bahsetti:



"40 yaşıma kadar rahatlıkla oynayabilirim. 35, 36 yaşıma kadar NBA'de oynadıktan sonra Almanya'ya iyi bir seviyede dönüp ligi biraz sarsabilirim."



Schröder, Alman milli takımında da uzun süre oynamayı planladığını ve Alman NBA efsanesi Dirk Nowitzki'nin izinden gitmeyi planladığını söyledi:



"Dirk Nowitzki gibi orada uzun süre kalmak istediğimi düşünüyorum. Takıma hala yardımcı olup olamayacağımı gerçekçi bir şekilde değerlendirebiliyorum."



Almanya ile 2023 Dünya Kupası'nı kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları'na da katılacak olan Schröder, açılış töreninde Alman bayrağını taşımayı umduğunu ise sözlerine ekledi.



30 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 54 maçta 13.4 sayı, 6.1 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları yakaladı.





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