Schortsanitis, basketbolu bıraktı

Turkish Airlines EuroLeague'de önemli performanslara imza atan Avrupa basketbolunun özel isimlerinden biri olan Sofoklis Schortsanitis, 35 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Schortsanitis, basketbolu bıraktı
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12 Aralık 2020 16:46
Turkish Airlines EuroLeague'de özellikle Olympiacos ve Maccabi Tel Aviv dönemlerinde oldukça etkili bir performans sergileyen, Avrupa basketbolunun en özel isimlerinden 'Big Sofo' Sofoklis Schortsanitis, basketbol kariyerini noktaladı.

Kariyerinde Iraklis, Cantu, Aris, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Kızılyıldız, PAOK, Trikala ve Ionikos formaları giyen 35 yaşındaki pivot, oyunculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

2011'de EuroLeague'de sezonun takımına giren Schortsanitis, 2014'te de yine Maccabi Tel Aviv formasıyla şampiyonluğa ulaşmıştı.



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