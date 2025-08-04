Schick Bayer Leverkusen'de devam edecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Alman ekibi Bayer Leverkusen, iç transferde önemli bir anlaşmaya imza attı.



Bayer Leverkusen, Çek golcüsü Patrick Schick ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.



Alman ekibi ve Patrick Schick, 5 sezon daha birliktelik kararı aldı.



BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI



Patrick Schick'in ismi Türkiye ile de anılmıştı.



Transfer dönemi boyunca 29 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu konuşuluyordu.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta süre alan Patrik Schick, 27 gol ve 1 asistlik performans sağladı.



