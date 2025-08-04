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Schick Bayer Leverkusen'de devam edecek

Bayer Leverkusen iç transferde Çek golcüsü Patrick Schick ile sözleşme uzattı. 29 yaşındaki golcünün adı Beşiktaş ile de anılıyordu.

calendar 04 Ağustos 2025 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Schick Bayer Leverkusen'de devam edecek
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Transfer çalışmalarını sürdüren Alman ekibi Bayer Leverkusen, iç transferde önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bayer Leverkusen, Çek golcüsü Patrick Schick ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Alman ekibi ve Patrick Schick, 5 sezon daha birliktelik kararı aldı.

BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

Patrick Schick'in ismi Türkiye ile de anılmıştı.

Transfer dönemi boyunca 29 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu konuşuluyordu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta süre alan Patrik Schick, 27 gol ve 1 asistlik performans sağladı.

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