Schalke'nin Serdar Dursun kurnazlığı!

Alman ekibi Schalke ile Fenerbahçeli Serdar Dursun arasında yapılan görüşmelerde tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Mavi-Beyazlılar, Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Schalke'nin Serdar Dursun kurnazlığı!
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22 Kasım 2022 09:54
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
Schalke, Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak Alman ekibi, tecrübeli oyuncu için kurnazlık peşinde.

Alman ekibi, Fenerbahçe 'den ayrılmayı planlayan Serdar Dursun'un peşine düşmüştü. Schalke ile golcü oyuncu arasında yapılan görüşmelerde tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Mavi-Beyazlılar, Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE YANAŞMIYOR

Sarı-Lacivertliler ise buna kesinlikle yanaşmıyor. Fenerbahçe, Alman ekibinin bu tutumu üzerine bazı menacerlere, Serdar Dursun'u Arap Yarımadası'na satma konusunda yetki verdi. 

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