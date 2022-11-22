Schalke, Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak Alman ekibi, tecrübeli oyuncu için kurnazlık peşinde.Alman ekibi, Fenerbahçe 'den ayrılmayı planlayan Serdar Dursun'un peşine düşmüştü. Schalke ile golcü oyuncu arasında yapılan görüşmelerde tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Mavi-Beyazlılar, Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.Sarı-Lacivertliler ise buna kesinlikle yanaşmıyor. Fenerbahçe, Alman ekibinin bu tutumu üzerine bazı menacerlere, Serdar Dursun'u Arap Yarımadası'na satma konusunda yetki verdi.