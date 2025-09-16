16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Satrançta 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası sona erdi

satranç turnuvasnd Genel kategoride Hollandalı büyükusta (GM) Anish Giri, kadınlarda Hint GM Vaishali Rameshbabu birinci oldu

16 Eylül 2025 15:18
Haber: AA, Fotoğraf: Google görseller
Satrançta 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre genel kategoride Hollandalı GM Anish Giri 8 puanla şampiyon olurken, Alman Matthias Blübaum ise 7,5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde de Hint GM Vaishali Rameshbabu 8 puanla birinci olurken, Katerina Lagno ise aynı puanla ikinci sırayı elde etti.

Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazandı.


Türk GM Yağız Kaan Erdoğmuş 6 puanla 28'inci olarak canlı reytingini 2657'ye yükseltirken, turnuvada 5,5 puanla 55. sırada yer alan GM Ediz Gürel ise canlı reytingini 2634'e taşıdı.

Erdoğmuş, Levon Aronian'ı yenerek adından söz ettirirken, Gürel ise dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek turnuvada dikkati çekti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
