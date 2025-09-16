Satrançta 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre genel kategoride Hollandalı GM Anish Giri 8 puanla şampiyon olurken, Alman Matthias Blübaum ise 7,5 puanla ikinci sırada yer aldı.Kadınlar kategorisinde de Hint GM Vaishali Rameshbabu 8 puanla birinci olurken, Katerina Lagno ise aynı puanla ikinci sırayı elde etti.Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazandı.Türk GM Yağız Kaan Erdoğmuş 6 puanla 28'inci olarak canlı reytingini 2657'ye yükseltirken, turnuvada 5,5 puanla 55. sırada yer alan GM Ediz Gürel ise canlı reytingini 2634'e taşıdı.Erdoğmuş, Levon Aronian'ı yenerek adından söz ettirirken, Gürel ise dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek turnuvada dikkati çekti.