Satranç turnuvası İzmir'de başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, İzmir'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, 15 Temmuz şehitlerini anma kapsamında 8, 10 ve 14 yaş altı, 2008 ve önceki yıllarda doğan sporcular, Atatürk Stadyumu Voleybol Antrenman Salonu'nda başlayacak turnuvada yarışacak.
Turnuva 16 Temmuz Pazar günü saat 15.00'te 6. tur müsabakaların ardından sona erecek.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, 15 Temmuz şehitlerini anma kapsamında 8, 10 ve 14 yaş altı, 2008 ve önceki yıllarda doğan sporcular, Atatürk Stadyumu Voleybol Antrenman Salonu'nda başlayacak turnuvada yarışacak.
Turnuva 16 Temmuz Pazar günü saat 15.00'te 6. tur müsabakaların ardından sona erecek.