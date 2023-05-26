Satranç Şampiyonası Ankara'da düzenlendi

Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası Ankara'da yapıldı. Erkeklerde Vedat Ali Çetinkaya 1. olruken, kadın emektarlarda Ayşe Alparslan 1. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Satranç Şampiyonası Ankara'da düzenlendi
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26 Mayıs 2023 14:17
Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası, Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atatürk Satranç Merkezi binasında düzenlenen turnuvada, emektarlar kategorisinde Vedat Ali Çetinkaya birinci, Cüneyt Mert ikinci, Yalçın İşler üçüncü oldu.

Kıdemli emektarlar kategorisinde ise erkeklerde Cemil Çiçek, kadınlarda Ayşe Alparslan şampiyonluğa ulaştı.

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