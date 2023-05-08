Sassuolo ile Bologna yenişemedi

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Sassuolo ile Bologna 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sassuolo ile Bologna yenişemedi
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08 Mayıs 2023 23:44
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Bologna karşı karşıya geldi.

Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlik ile sona ererken karşılaşmanın ilk golünü ev sahibi Sassuolo adına 15. dakikada Domenico Berardi kaydetti. Bologna'nın golü ise 42. dakikada Nicolas Dominguez'den geldi. Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo 44, Bologna ise 46 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Sassuolo deplasmanda Inter ile karşılaşırken, Bologna evinde Roma'yı ağırlayacak.

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