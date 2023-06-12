Sarah Wilhite Parsons, Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Sarah Wilhite Parsons ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray ekibi son olarak Japonya Ligi ekiplerinden NEC Red Rockets forması giyen Amerika Birleşik Devletleri sporcusu smaçör Sarah Wilhite Parsons'ı transfer etti. Kariyerinde İtalya'da Busto Arsizio, Almanya'da Allianz MTV Stuttgart, Brezilya'da Sesi Volei Bauru formaları giyen Amerikalı yıldız, Türkiye'de de 2020-2021 sezonunda Nilüfer Belediyespor forması ile mücadele etti. 28 yaşındaki,185 santimetre boyundaki smaçör, yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek.