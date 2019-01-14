  •  
    - BİTEN TRANSFERLER - Türkiye'den 42 imza var
  •  
    Beşiktaş ve F.Bahçe'nin "İKİ" transfer kapışması
  •  
    "Clinton N'Jie perşembe İstanbul'a geliyor, imza"
  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri

''Santiago Solari futbol katili!''

Real Madrid'de Santiago Solari'nin gelmesinin ardından yedek kulübesinde beklemeye başlayan Isco için sosyal medyadan flaş bir paylaşım geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Santiago Solari futbol katili!''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2019 20:14
Real Madrid'de Santiago Solari'nin göreve başlamasının ardından ilk 11'deki yerini kaybeden İspanyol futbolcu Isco için Instagram'dan flaş paylaşım geldi.

Isco'nun 'kardeşim' dediği en yakın arkadaşı Aitor Costa, yıldız futbolcunun Real Betis maçında da yedek kalması üzerine Instagram'dan ''Solari, benim mühendis olarak futboldan anladığım kadar futboldan anlıyor. Solari bir futbol katilidir!'' paylaşımı yaptı.

Instagram hesabında Isco ile çekilmiş fotoğrafları da bulunan Aitor Costa'nın paylaşımına Real Madrid taraftarlarının da yorumlar yapması gözlerden kaçmadı.

Real Madrid'de Solari ile sorunlar yaşayan Isco'nun takımdan ayrılması halinde Arsenal'e transfer olabileceği iddia ediliyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için