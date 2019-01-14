''Santiago Solari futbol katili!''

Real Madrid'de Santiago Solari'nin göreve başlamasının ardından ilk 11'deki yerini kaybeden İspanyol futbolcu Isco için Instagram'dan flaş paylaşım geldi.Isco'nun 'kardeşim' dediği en yakın arkadaşı Aitor Costa, yıldız futbolcunun Real Betis maçında da yedek kalması üzerine Instagram'dan ''Solari, benim mühendis olarak futboldan anladığım kadar futboldan anlıyor. Solari bir futbol katilidir!'' paylaşımı yaptı.Instagram hesabında Isco ile çekilmiş fotoğrafları da bulunan Aitor Costa'nın paylaşımına Real Madrid taraftarlarının da yorumlar yapması gözlerden kaçmadı.Real Madrid'de Solari ile sorunlar yaşayan Isco'nun takımdan ayrılması halinde Arsenal'e transfer olabileceği iddia ediliyor.