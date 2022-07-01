Samuel Umtiti'ye, Rennes talip

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Nayef Aguerd'in West Ham United'a satılmasının ardından savunmaya takviye için çalışmalarına devam ediyor.



L'Equipe'de yer alan habere göre; Fransız ekibinin, Barcelona'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Samuel Umtiti için teklif yaptığı aktarıldı.



Umtiti'nin Rennes'e henüz transfer için bir cevap vermediği ve kulüpten biraz daha zaman istediği belirtildi.



Rennes'in, 28 yaşındaki futbolcunun 4 milyon euro'luk yıllık maaşının tamamını ödemek istemediği, oyuncudan indirim beklediği veya Barcelona'nın yıllık maaşın bir kısmını karşılamasını istediği öne sürüldü. Barcelona'nın ise ekonomik durum nedeniyle oyuncuyu kesinlikle satmak istediği ifade edildi.



Öte yandan Umtiti ile Rennes dışında; Fiorentina, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Lyon ve Nice'in de ilgilendiği kaydedildi.





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