Samsunspor yeni transferini açıkladı

Samsunspor, ABD'li basketbolcu Michale Kyser'i renklerine kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2023 13:53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Michale Kyser ile anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya Süper Ligi takımlarından Bilbao Basket'te forma giyen 1991 doğumlu 2,08 metre boyundaki Michale Kyser ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Raptors 905, Salt Lake City Stars, EN Paralimni, Kymis, Aris, VEF Riga ve Hapoel Holon formalarını da giydi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery