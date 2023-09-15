Samsunspor Tırpan transferini açıkladı

Yılport Samsunspor son olarak Kasımpaşa forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.



Yılport Samsunspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickaël Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle." ifadelerini kullandı.



Kasımpaşa formasıyla 57 resmi maçta forma giyen Mickael Tırpan bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



