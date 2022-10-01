Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor ile karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Yiğit Arslan görev yapacak.



SAMSUNSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU



Ligin son 4 haftasında 2 beraberlik ile birer mağlubiyet ve galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 5 puan topladı.



HÜSEYİN EROĞLU'NUN İLK MAÇI



Beyçimento Bandırmaspor karşısında ilk maçına çıkacak olan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyetle başmanın hesaplarını yapıyor.



SAMSUN'DA EKSİKLER VAR



Samsun ekibinde Moryke Fofana, Osman Çelik, Celil Yüksel ve Fernando Henrique Boldrin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor.





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