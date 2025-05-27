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Samsunspor'dan yıldız golcü hamlesi: Haller

Samsunspor, güçlü bir kadro kurma hedefiyle Dortmund'un yıldız golcüsü Sebastien Haller için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 27 Mayıs 2025 16:08
Fotoğraf: Imago
Samsunspor'dan yıldız golcü hamlesi: Haller
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Samsunspor, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Kırmızı-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Borussia Dortmund'un Fildişi Sahilli santrforu Sebastien Haller'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Alman ekibiyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Haller'in transferi için kulübüyle temasların sürdüğü bildirildi.

SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ

Samsunspor, Avrupa kupalarında mücadele edebilecek güçlü bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Haller'i transfer listesine aldı. Tecrübeli golcünün hem uluslararası deneyimi hem de fiziksel özellikleriyle Süper Lig'de fark yaratabileceği düşünülüyor. Kulüp yetkilileri, Haller'in transferi için Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdürüyor. 

KARİYERİ

Futbola Fransa'nın AJ Auxerre kulübünde başlayan Haller, profesyonel kariyerine burada adım attı. Daha sonra Hollanda'nın FC Utrecht takımına transfer olan golcü oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt kulübüne transfer oldu.

Frankfurt'ta geçirdiği başarılı dönemin ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a transfer olan Haller, burada 48 maçta 10 gol kaydetti. 2021 yılında Ajax'a transfer olan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 11 gol atarak turnuva tarihine geçti. 2022 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Haller, burada yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı.


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