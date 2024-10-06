Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi Samsunspor 3-1'lik skorla kazandı.



Adana Demirspor, 8. dakikada Yusuf Barasi'nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarı Akdeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Samsunspor'da Arbnor Muja, 58. dakikada fileleri havalandırdı ve durumu 1-1'e getirdi. Karadeniz ekibinde 90+3'te sahneye çıkan Landry Dimata, skoru 2-1'e getirdi. Samsunspor, Soner Aydoğdu'nun 90+9'daki golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Süper Lig'de geçen hafta 3-1 geriden gelerek Göztepe'yi 4-3 mağlup eden Samsunspor, bu kez Adana'da geri dönüşe imza attı.



İLKLER YAŞANDI



Adana Demirspor ile Samsunspor arasındaki mücadelede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Adana Demirspor, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısını önde tamamladı. Samsunspor ise bu sezon deplasman maçlarında ilk kez kalesinde gol gördü.



Adana Demirspor'da golü atan Barasi, 87. dakikada sakatlık yaşadı ve yerini Florent Shehu'ya bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 18 puana yükseldi. Adana Demirspor, 1 puanda kaldı.



Milli maç arasının ardından Samsunspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Adana Demirspor, Sivasspor'u misafir edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada sağ kanattaki Salih Kavrazlı'nın pasıyla arka direkte topla buluşan Ali Yavuz Kol'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



6. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Samsunspor ceza sahasında yaşanan karambolde Yusuf Barası yerde kalınca hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.



8. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Barası, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



28. dakikada Gravillon'un uzak mesafeden çektiği şutta, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada İzzet Çelik'in pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Ali Yavuz Kol'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



58. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Moundilmadji'nin kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muja'nın düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



59. dakikada Samsunspor etkili geldi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Muja'nın dar açıdan kaleye gönderdiği topu kaleci Vedat Karakuş çıkardı.



67. dakikada Fougeu ceza sahasına girerek topu sol çaprazdaki Yusuf Barası'ya çıkardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, kaleci Okan Kocuk iki hamlede topu kontrol etti.



90+3 dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta kullanılan kornerde altıpas içerisine yükselen Dimata, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2



90+9. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Dimata'nın pasıyla ceza sahası içerisine giren Soner Aydoğdu aşırtma vuruşla topu filelere yolladı: 1-3



Samsunspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Murat Altan



Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası (Dk. 87 Shehu), İzzet Çelik (Dk. 65 Aimbetov), Abdulsamet Burak, Salih Kavrazlı (Dk. 65 Fougeu), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 76 Manev), Arda Okan Kurtulan



Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser (Dk. 71 Celil Yüksel), Moundilmadji, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 64 Dimata), Bola, Zeki Yavru (Dk. 64 Schindler), Holse (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 86 Soner Gönül), Satka



Goller: Dk. 8 Yusuf Barası (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 58 Muja, 90+3 Dimata, Dk. 90+9 Soner Aydoğdu (Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 14 Salih Kavrazlı, Dk. 79 Aimbetov, Dk. 90 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 25 Satka, Dk. 37 Zeki Yavru, Dk. 39 Van Drongelen (Samsunspor)



