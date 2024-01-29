Samsunspor'da Niclas Eliasson gelişmesi

Samsunspor, devre arası transfer sürecinde çalışmalarına devam ediyor.



4.5 MİLYON AVRO ÜCRET



Takıma en iyi katkıyı sağlayacak karakterli oyuncuları kazandırmayı hedefleyen, Yılport Samsunspor'un Yunanistan Ligi takımı AEK Atina'dan Niclas Eliasson ile ilgileniyor. Ancak, futbolcunun transferi için Kırmızı Beyazlılar'dan 4.5 Milyon avro bonservis ücreti talep edildi.



30 MAÇTA 3 GOL 7 ASİST



Devre arası transfer sürecinin sor olması yetmezmiş gibi, Yılport Samsunspor'un yüksek bonservis bedeli de işini zorlaştırdı. Kulübün istenilen ücret sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. 28 yaşındaki Brezilya asıllı İsveçli futbolcu bu sezon AEK Atina formasıyla 30 maçta 3 gol ile 7 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu. [Samsun Gazetesi]



