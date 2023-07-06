Samsunspor'da imza şov var!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transferde şova hazırlanıyor. Kaleye Galatasaray'dan Okan Kocuk, stopere de Slovak Satka'yı getiren kırmızı-şimşekler, 4 transfer daha açıklayacak.



Başkan Yüksel Yıldırım, önceki gün A Spor'da katıldığı programda Porto'nun sağ beki Nanu'nun transferini doğrularken, hafta sonuna kadar en az iki veya dört futbolcu ile imza atacaklarını söyledi.



Kontratı 2025'te bitecek 29 yaşındaki Gine-Bissau'lu Nanu, geçen sezon devre arasında kiralık gittiği Santa Clara'da 11 maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli savunmacı, sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da görev alabiliyor.



ÇADLI MARIUS, 11 GOL ATTI



Karadeniz ekibinin transferde her konuda anlaşmaya vardığı diğer isimlerin Belçika'da Seraing takımıyla sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Marius Mouandilmadji'yle, Fransa Ligue 2 ekibi Sochaux'yla kontratı sona erip vedalaşan İbrahim Sissoko olduğu öğrenildi.



25 yaşındaki Çadlı golcü Mouandilmadji, geçen sezon boy gösterdiği 28 maçta 11 gol, 1 asist katkısı sağladı ve 9 kez de Çad Milli Takımı formasını giyerken, 1 gol kaydetti.



