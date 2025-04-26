Trendyol Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Bodurm FK ile Avrupa kupası hayali devaö eden Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsunspor deplasmanda geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.



Bodrum FK'nın golünü 4. dakikada Ahmet Aslan kaydetti.



Samsunspor, 11. dakikada Olivier Ntcham (penaltı) ve 38. dakikada Landry Dimata'nın bulduğu gollerle galibiyete uzandı.



90+1'DE GOL, 90+10'DA İSE PENALTI İPTAL



Ev sahibi Bodrum FK'nın 90+1. dakikada George Puscas ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.



Ayrıca Bodrum FK maçın 90+7. dakikasında penaltı kazandı. Ancak pozisyonu izleyen Yasin Kol, 90+10'da penaltıyı iptal etti.



SAMSUNSPOR, AVRUPA HEDEFİ İÇİN KAZANDI



Ligde 5 maç sonra kazanan Samsunspor, puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü oldu.



Jose Morais yönetiminde toparlanan ancak son üç maçında galibiyet alamayan Bodrum FK 34 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Sivasspor'a konuk olacak. Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.



MAÇ SONU GERGİNLİK



Bodrum FK - Samsunspor maçının ardından taraftarlar sahaya girdi ve hakem Yasin Kol'un olduğu bölgeye koştular. Güvenlik güçleri taraftarları engellemeye çalıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada sağ kanatta topu kapan Seferi, meşin yuvarlağı Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin pasında topla buluşan Ahmet Aslan, ceza sahası önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

8. dakikada Reeder Samsunspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Seferi, kaleci Sousa ile topa yükseldi. Hakem Yasin Kol gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu inceledi. Topun Seferi'nin eline çarptığına karar veren Kol, penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

29. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topa hakim oldu.

30. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç'ın ortasında Holse'nin dokunduğu meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

38. dakikadaki Samsunspor atağında savunma arkasına sarkan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç topu ceza sahasındaki Bola'ya aktardı. Bola'nın vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Bodrum FK oyuncusu Fredy kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Puscas'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı, direk dibinde Soner Gönül kafayla kornere çeldi.

87. dakikada sol kanattan Bardhi'nin serbest vuruşta kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'tan oyun alanına döndü.

90+1. dakikadaki Bodrum FK atağında Puscas ceza sahasında Barhhi'ye pas verdi. Bardhi'nin vuruşunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu tamamlayan Puscas meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ofsayt kararı verildi.

90+7. dakikada Bodrum FK'nin sağ kanattan kullandığı taç atışının ardından topla buluşan Celal Dumanlı kaleye şut çekti. Hakem Yasin Kol, Moundilmadji'nin elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izleyen Yasin Kol, penaltı kararını iptal etti.



Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Akıncık

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 60 Ege Bilsel), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı (Dk. 88 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan (Dk. 76 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Okita (Dk. 60 Mohammed), Bardhi, Seferi (Dk. 60 Puscas)

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Celil Yüksel), Drongelen, Satka, Bola (Dk. 69 Soner Gönül), Yunus Emre Çit (Dk. 79 Moundilmadji), Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 88 Muja), Schindler, Dimata

Goller: Dk. 4 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK), Dk. 11 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 38 Dimata (Reeder Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Ntcham, Dk. 78 Drongelen, Dk. 80 Okan Kocuk, Dk. 88 Holse (Reeder Samsunspor) Dk. 80 Ajeti, Dk. 90 Fredy, Dk. 90+13 Ege Bilsel, Dk. 90+16 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)



