Samsun evinde rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, sahasında TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Muş 1984 Muşspor'u konuk etti.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı ve 4. tura yükseldi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş



Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Celil Yüksel (Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin), Fofana (Dk. 40 Laura), Ahmet Sağat, Novikovas (Dk. 60 Şener Kaya), Muhammet Ali Özbaskıcı, Yunus Emre Çift, Soner Gönül (Dk. 84 Enes Albak), Polat Yaldır (Dk. 46 Osman Çelik)



Muş 1984 Muşspor: Zeki Ayvaz, Ömer Karancı, Yunus Karadağ (Dk. 68 Raif Gündoğdu), Ömer Faruk Acı (Dk. 77 Eray Güneş), Emircan Birinci (Dk. 77 Ahmet Arda Çakmak), Furkan Yıldırım, Doğukan Bulut (Dk. 46 Abdulkadir Kuzey), Erkam Kömür, Berkant Taşkıran, Bayram Enes An (Dk. 82 Dede Çelik), Efe Mustafa Çetin



Goller: Dk. 20, Dk. 78 ve Dk. 80 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)



Sarı kart: Dk. 76 Bayram Enes An (Muş 1984 Muşspor)







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