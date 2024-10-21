Samsun'da maç sonu tartışma: Mert Hakan ve Zeki Yavru

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Samsunspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu saha içinde aldı. Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile tartışan Yandaş güçlükle dışarı çıkarıldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Samsun'da maç sonu tartışma: Mert Hakan ve Zeki Yavru
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21 Ekim 2024 10:10
Son güncelleme 21 Ekim 2024 15:06
Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de maç sonu sinirler gergindi. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı lacivertliler 88. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Mücadelede forma giymeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile sözlü atışma yaşadı.

Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi.

Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.



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