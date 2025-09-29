29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
2-025'
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-026'
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-025'
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
1-0DA
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Samsun Açık WTA 125'te eleme maçları tamamlandı!

Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme karşılaşmaları tamamlandı.

calendar 29 Eylül 2025 19:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsun Açık WTA 125'te eleme maçları tamamlandı!
Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme karşılaşmaları tamamlandı.

Green Golf ve Tenis Kulübünde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyonun ikinci gününde eleme maçları oynandı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor. Turnuvanın üçüncü gününde ilk tur karşılaşmaları yapılacak.


Tek kadınlarda Türk tenisçi Berfu Cengiz, Polonyalı tenisçi Linda Klimovicova, Rus tenisçi Elina Nepliy, Polonyalı tenisçi Weronika Falkowska, Fransız tenisçi Tİantsoa Rakotomanga Rajaonah, Bulgar tenisçi İzabella Şinikova, ABD'li tenisçi Carol Young Suh Lee, Çek tenisçi Darja Vidmanova ve Alman tenisçi Carolıne Werner rakiplerini eledi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 10 7 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 3 11 2
