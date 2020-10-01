Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından kura çekimi beklenmeye başlandı.



Temisilcimiz Başakşehir'in 4. Torbada yer alacağı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alacak. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak.



Türkiye saati ile 1 Ekim Perşembe günü saat 18:00'de başlayacak kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:



1. Torba



Bayern Münih

Sevilla

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Paris Saint-Germain

Zenit

Porto



2. Torba



Barcelona

Atletico Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Dortmund

Chelsea

Ajax



3. Torba



RB Leipzig

Inter

Lazio

Atalanta

Olympiakos

Dinamo Kiev

Salzburg

Krasnodar



4. Torba



Başakşehir

Lokomotiv Moskova

Olympique Marsilya

Club Brugge

Borussia Mönchengladbach

FC Midtjylland

Stade Rennes

Ferencvaros



* Her torbadan birer takım (aynı ülkeden olmamasına dikkat edilerek) gruplara yerleştirilecek. Çift maçlı elemeye göre oynanacak karşılaşmanın ardından gruplarında ilk 2'ye girenler aralarında eşleşecek. Sonraki turlar yine çift maçlı eleminasyon sistemine göre kura çekimleri ile belirlenecek.



