Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından kura çekimi beklenmeye başlandı.
Temisilcimiz Başakşehir'in 4. Torbada yer alacağı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alacak. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye saati ile 1 Ekim Perşembe günü saat 18:00'de başlayacak kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:
1. Torba
Bayern Münih
Sevilla
Real Madrid
Liverpool
Juventus
Paris Saint-Germain
Zenit
Porto
2. Torba
Barcelona
Atletico Madrid
Manchester City
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Dortmund
Chelsea
Ajax
3. Torba
RB Leipzig
Inter
Lazio
Atalanta
Olympiakos
Dinamo Kiev
Salzburg
Krasnodar
4. Torba
Başakşehir
Lokomotiv Moskova
Olympique Marsilya
Club Brugge
Borussia Mönchengladbach
FC Midtjylland
Stade Rennes
Ferencvaros
* Her torbadan birer takım (aynı ülkeden olmamasına dikkat edilerek) gruplara yerleştirilecek. Çift maçlı elemeye göre oynanacak karşılaşmanın ardından gruplarında ilk 2'ye girenler aralarında eşleşecek. Sonraki turlar yine çift maçlı eleminasyon sistemine göre kura çekimleri ile belirlenecek.
Temisilcimiz Başakşehir'in 4. Torbada yer alacağı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alacak. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye saati ile 1 Ekim Perşembe günü saat 18:00'de başlayacak kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:
1. Torba
Bayern Münih
Sevilla
Real Madrid
Liverpool
Juventus
Paris Saint-Germain
Zenit
Porto
2. Torba
Barcelona
Atletico Madrid
Manchester City
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Dortmund
Chelsea
Ajax
3. Torba
RB Leipzig
Inter
Lazio
Atalanta
Olympiakos
Dinamo Kiev
Salzburg
Krasnodar
4. Torba
Başakşehir
Lokomotiv Moskova
Olympique Marsilya
Club Brugge
Borussia Mönchengladbach
FC Midtjylland
Stade Rennes
Ferencvaros
* Her torbadan birer takım (aynı ülkeden olmamasına dikkat edilerek) gruplara yerleştirilecek. Çift maçlı elemeye göre oynanacak karşılaşmanın ardından gruplarında ilk 2'ye girenler aralarında eşleşecek. Sonraki turlar yine çift maçlı eleminasyon sistemine göre kura çekimleri ile belirlenecek.