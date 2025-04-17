Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı. Organizasyonda yarı final eşleşmeleri belli oldu. ARSENAL - PSGEFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Real Madrid'i 3-0 ve 2-1 skorlarla geçen Arsenal, yarı finalde Aston Villa'yı 3-1 ve 3-2'lik sonuçlarla eleyen Paris Saint-Germain ile eşleşti.
INTER - BARCELONA
Bayern Münih'i 1-2 ve 2-2'lik skorlarla geçen Inter ise yarı finalde, Borussia Dortmund'u 4-0 ve 3-1'lik skorlarla geçen Barcelona ile eşleşti.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
FİNAL ALLIANZ ARENA'DA
Final müsabakası ise 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da olacak.
Real Madrid'i 3-0 ve 2-1 skorlarla geçen Arsenal, yarı finalde Aston Villa'yı 3-1 ve 3-2'lik sonuçlarla eleyen Paris Saint-Germain ile eşleşti.
INTER - BARCELONA
Bayern Münih'i 1-2 ve 2-2'lik skorlarla geçen Inter ise yarı finalde, Borussia Dortmund'u 4-0 ve 3-1'lik skorlarla geçen Barcelona ile eşleşti.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
FİNAL ALLIANZ ARENA'DA
Final müsabakası ise 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da olacak.