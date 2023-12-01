Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Kerem'den!

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United maçındaki golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Kerem'den!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2023 14:30
Son güncelleme 01 Aralık 2023 14:39
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun Manchester United maçında attığı golün, taraftar oylarıyla Devler Ligi'nde haftanın en iyi golü seçildiği belirtildi.

Manchester United maçında sonradan oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada skoru 3-3'e getiren golü atmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery