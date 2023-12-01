Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Kerem'den!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun Manchester United maçında attığı golün, taraftar oylarıyla Devler Ligi'nde haftanın en iyi golü seçildiği belirtildi.
Manchester United maçında sonradan oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada skoru 3-3'e getiren golü atmıştı.
Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun Manchester United maçında attığı golün, taraftar oylarıyla Devler Ligi'nde haftanın en iyi golü seçildiği belirtildi.
Manchester United maçında sonradan oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada skoru 3-3'e getiren golü atmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü: Kerem Aktürkoğlu!pic.twitter.com/40DhWjjoDz
— Sporxtv (@sporxtv) December 1, 2023
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