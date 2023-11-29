Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftası oynanan maçlarla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.
H Grubu'nda sahasında Porto'yu 2-1 mağlup eden Barcelona, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir diğer takım oldu.
E Grubu'nda da maçlarını kazanan Atletico Madrid ve Lazio, tur atladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya): 2-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika): 1-0
Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-3
Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya): 1-3
Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 1-1
Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1
Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0
Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya): 3-2
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.
H Grubu'nda sahasında Porto'yu 2-1 mağlup eden Barcelona, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir diğer takım oldu.
E Grubu'nda da maçlarını kazanan Atletico Madrid ve Lazio, tur atladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya): 2-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika): 1-0
Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-3
Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya): 1-3
Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 1-1
Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1
Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0
Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya): 3-2
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU