UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.Real Madrid ile Manchester City ve Arsenal ile Bayern Münih arasındaki gollü karşılaşmaların ardından heyecan iki maçla sürecek.Paris Saint-Germain, çeyrek final ilk maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek.Parc des Princes'teki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Lucas Hernandez, Mendes; Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz; Dembele, Barcola, MbappeTer Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Joao Cancelo; De Jong, Christensen, İlkay Gündoğan; Lamine, Raphinha, Lewandowski."Takımın iyi bir ruh hali içinde olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için iyi bir dönem. Üzerimizde baskı hissetmiyoruz. Bir sonraki tura çıkmak için çok heyecanlıyız. Barcelona'yı yenmek istiyoruz""Dört yıl boyunca çeyrek finalden uzak kaldıktan sonra, maç için söylenecek kelime heyecan. Çok motive olmuş durumdayız. İyi bir form yakalamış durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir takımla karşılaşacağız. Onlara büyük saygı duyuyorum"Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer çeyrek final karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.Metropolitano'daki maç saat 22.00'de başlayacak ve hakem Marco Guida düdük çalacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8,5'tan yayınlanacak.: Oblak; Lino, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Llorente; Morata, GriezmannKobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug"Hem Şampiyonlar Ligi hem de lig için çok önemli bir hafta. Takım olarak herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğinin önemini biliyoruz. Herkese ihtiyacımız olacak. Takım olarak çalışarak bu önemli haftada ilerlemeyi umuyoruz""Atletico'nun Madrid'in nasıl mücadele ettiğini ve ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Takım olarak oynamalıyız"