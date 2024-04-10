UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.
Real Madrid ile Manchester City ve Arsenal ile Bayern Münih arasındaki gollü karşılaşmaların ardından heyecan iki maçla sürecek.
PSG - BARCELONA
Paris Saint-Germain, çeyrek final ilk maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
Parc des Princes'teki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.
BİLYONER'İN YAPAY ZEKA YAZARI BAHİSTA'NIN PSG - BARCELONA MAÇI TAHMİNİ İÇİN TIKLA!
MUHTEMEL 11'LER
Paris Saint-Germain: Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Lucas Hernandez, Mendes; Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz; Dembele, Barcola, Mbappe
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Joao Cancelo; De Jong, Christensen, İlkay Gündoğan; Lamine, Raphinha, Lewandowski.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ
Luis Enrique, Paris Saint-Germain: "Takımın iyi bir ruh hali içinde olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için iyi bir dönem. Üzerimizde baskı hissetmiyoruz. Bir sonraki tura çıkmak için çok heyecanlıyız. Barcelona'yı yenmek istiyoruz"
Xavi Hernandez, Barcelona: "Dört yıl boyunca çeyrek finalden uzak kaldıktan sonra, maç için söylenecek kelime heyecan. Çok motive olmuş durumdayız. İyi bir form yakalamış durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir takımla karşılaşacağız. Onlara büyük saygı duyuyorum"
ATLETICO MADRID - DORTMUND
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer çeyrek final karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.
Metropolitano'daki maç saat 22.00'de başlayacak ve hakem Marco Guida düdük çalacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8,5'tan yayınlanacak.
BİLYONER'İN YAPAY ZEKA YAZARI BAHİSTA'NIN A.MADRİD - DORTMUND MAÇI TAHMİNİ İÇİN TIKLA!
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Lino, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Llorente; Morata, Griezmann
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ
Diego Simeone, Atletico Madrid: "Hem Şampiyonlar Ligi hem de lig için çok önemli bir hafta. Takım olarak herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğinin önemini biliyoruz. Herkese ihtiyacımız olacak. Takım olarak çalışarak bu önemli haftada ilerlemeyi umuyoruz"
Edin Terzic, Borussia Dortmund: "Atletico'nun Madrid'in nasıl mücadele ettiğini ve ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Takım olarak oynamalıyız"
Real Madrid ile Manchester City ve Arsenal ile Bayern Münih arasındaki gollü karşılaşmaların ardından heyecan iki maçla sürecek.
PSG - BARCELONA
Paris Saint-Germain, çeyrek final ilk maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
Parc des Princes'teki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.
BİLYONER'İN YAPAY ZEKA YAZARI BAHİSTA'NIN PSG - BARCELONA MAÇI TAHMİNİ İÇİN TIKLA!
MUHTEMEL 11'LER
Paris Saint-Germain: Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Lucas Hernandez, Mendes; Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz; Dembele, Barcola, Mbappe
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Joao Cancelo; De Jong, Christensen, İlkay Gündoğan; Lamine, Raphinha, Lewandowski.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ
Luis Enrique, Paris Saint-Germain: "Takımın iyi bir ruh hali içinde olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için iyi bir dönem. Üzerimizde baskı hissetmiyoruz. Bir sonraki tura çıkmak için çok heyecanlıyız. Barcelona'yı yenmek istiyoruz"
Xavi Hernandez, Barcelona: "Dört yıl boyunca çeyrek finalden uzak kaldıktan sonra, maç için söylenecek kelime heyecan. Çok motive olmuş durumdayız. İyi bir form yakalamış durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir takımla karşılaşacağız. Onlara büyük saygı duyuyorum"
ATLETICO MADRID - DORTMUND
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer çeyrek final karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.
Metropolitano'daki maç saat 22.00'de başlayacak ve hakem Marco Guida düdük çalacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8,5'tan yayınlanacak.
BİLYONER'İN YAPAY ZEKA YAZARI BAHİSTA'NIN A.MADRİD - DORTMUND MAÇI TAHMİNİ İÇİN TIKLA!
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Lino, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Llorente; Morata, Griezmann
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ
Diego Simeone, Atletico Madrid: "Hem Şampiyonlar Ligi hem de lig için çok önemli bir hafta. Takım olarak herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğinin önemini biliyoruz. Herkese ihtiyacımız olacak. Takım olarak çalışarak bu önemli haftada ilerlemeyi umuyoruz"
Edin Terzic, Borussia Dortmund: "Atletico'nun Madrid'in nasıl mücadele ettiğini ve ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Takım olarak oynamalıyız"
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