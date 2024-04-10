Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarında Paris Saint-Germain ile Barcelona; Atletico Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor!
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10 Nisan 2024 11:13
Son güncelleme 10 Nisan 2024 11:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Real Madrid ile Manchester City ve Arsenal ile Bayern Münih arasındaki gollü karşılaşmaların ardından heyecan iki maçla sürecek.

PSG - BARCELONA

Paris Saint-Germain, çeyrek final ilk maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

Parc des Princes'teki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Lucas Hernandez, Mendes; Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz; Dembele, Barcola, Mbappe

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Joao Cancelo; De Jong, Christensen, İlkay Gündoğan; Lamine, Raphinha, Lewandowski.

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TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ

Luis Enrique, Paris Saint-Germain: "Takımın iyi bir ruh hali içinde olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için iyi bir dönem. Üzerimizde baskı hissetmiyoruz. Bir sonraki tura çıkmak için çok heyecanlıyız. Barcelona'yı yenmek istiyoruz"

Xavi Hernandez, Barcelona: "Dört yıl boyunca çeyrek finalden uzak kaldıktan sonra, maç için söylenecek kelime heyecan. Çok motive olmuş durumdayız. İyi bir form yakalamış durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir takımla karşılaşacağız. Onlara büyük saygı duyuyorum"

ATLETICO MADRID - DORTMUND

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer çeyrek final karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

Metropolitano'daki maç saat 22.00'de başlayacak ve hakem Marco Guida düdük çalacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8,5'tan yayınlanacak.

BİLYONER'İN YAPAY ZEKA YAZARI BAHİSTA'NIN A.MADRİD - DORTMUND MAÇI TAHMİNİ İÇİN TIKLA!

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Lino, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Llorente; Morata, Griezmann

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug

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TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ

Diego Simeone, Atletico Madrid: "Hem Şampiyonlar Ligi hem de lig için çok önemli bir hafta. Takım olarak herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğinin önemini biliyoruz. Herkese ihtiyacımız olacak. Takım olarak çalışarak bu önemli haftada ilerlemeyi umuyoruz"

Edin Terzic, Borussia Dortmund: "Atletico'nun Madrid'in nasıl mücadele ettiğini ve ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Takım olarak oynamalıyız"

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