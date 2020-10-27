Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı salı günkü maçlarla başlayacak. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...



LOKOMOTIV - B.MÜNİH



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih deplasmanda L.Moskova ile karşı karşıya gelecek. Grubun genel tablosuna baktığımızda açık ara favori olarak gözüken Bavyeralılar, ilk maçta geçen hafta Atl. Madrid karşısında da neden bu denli favori olduğunu herkese kanıtladı. Ben bu deplasmanda da açıkçası çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Moskova ilk maçta Avusturya deplasmanından puan çıkartsa da ben bu maçta sürpriz yapabileceklerini sanmıyorum. 2 seçimi ideal tercih olur ama açıkçası oranı çok yetersiz olduğundan bu seçimi öneremiyorum. İlk Yarı 2 tercihi oran itibari ile daha doğru duruyor.



MUHTEMEL 11'LER



Lokomotiv Moskova: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Zhemaletdinov, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Smolov, Eder



Bayern Münih: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Tolisso, Goretzka; Muller, Lewandowski, Coman



A.MADRİD - SALZBURG



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Atletico Madrid sahasında Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Gruba baktığımızda elbette Bayern Münih çok ağır favori olarak gözüküyor ve bence ilk maçta da Atletico karşısında rüştlerini ispatladılar. Ben grupta Moskova'ya da çok şans vermediğim için Atl Madrid-Salzburg karşılaşmasının final tadında olacağını düşünüyorum. Açıkçası Salzburg, ilk maçta çok sürpriz kayıp yaşadı, bu sebeple de bu deplasmanda var güçleri ile sahada olacaklardır. Ben karşılaşmanın hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Atletico Madrid işin içerisinde olduğunda kiminle oynarsa oynasın aklıma fazla gol seçeneği gelmiyor. Bu sebeple de size bu maçta 3,5 gol altı tercihini öneriyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Correa, Torreira, Koke, Carrasco; Felix, Suarez



Salzburg: Stankovic; Vallci, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai; Koita, Daka



SHAKHTAR - INTER



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Shakhtar Donetsk sahasında İnter ile karşı karşıya gelecek. Bu gruptaki ilk maçlarda adeta bütün tahminler boşa gitti ve grubun iki ağır favorisi İnter ve Real Madrid çok sürpriz sonuçlar aldılar. Özellikle de Ukrayna temsilcisi Shakhtar hem de eksik kadrosu ile İspanya deplasmanında aldığı 3 puanla tüm futbol kamuoyunu şoke etti ve şaşırttı. Açıkçası şu anda tüm hesaplar şaşmış durumda ve bence artık 4 takım da potada diyebiliriz. Artık bu maç da final havasına bürünmüş durumda. Ben keyifli ve gollü bir maç bekliyorum. KG Var seçimi ideal tercih olacaktır düşüncesindeyim.



MUHTEMEL 11'LER



Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Bondar, Khocholava, Kornienko; Maycon, Tete, Marlos, Alan Patrick, Solomon; Dentinho



Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Eriksen, Perisic; Martinez, Lukaku



GLADBACH - R. MADRID



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda M.Gladbach sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında sahasında S.Donetsk karşısında çok sürpriz mağlubiyet alan Zidane ve öğrencileri hafta sonu El Classico'da kazanarak adeta moral depoladı ve biraz olsun nefes aldı. Eğer Almanya'dan da 3 puanla dönerlerse toparlanma yoluna gireceklerdir. Gladbach ise Milano deplasmanından önemli 1 puan çıkarttı ve gruptaki iddiasını herkese göstermiş oldu. Ben Almanya'da bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Bu sebeple de size 2,5 üst tercihini öneriyorum. İlla taraf bahsi oynamak isteyenler de iyi oranı ile Real Madrid galibiyeti deneyebilirler.



MUHTEMEL 11'LER



Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Embolo, Thuram; Plea



Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio



MARSİLYA - M. CITY



GÖLGE ADAM: Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında Marsilya sahasında Manchester City'i konuk edecek. Gruptaki ilk maçta City sahasında Porto'yu 3-1 mağlup etmiş, Marsilya ise deplasmanda son dakikada golüyle Olimpiakos'a yenilmişti. Ev sahibi Marsilya, hafta sonunda Lorient deplasmanında 1-0 ile kazanmayı başarmıştı. Bunun yanında ligde oynadıkları son 5 maçta mağlup olmadılar. City'de ise ligde oynadığı son 4 maçta 7 puan bıraktı. Bu maç öncesinde Marsilya'da eksik oyuncu bulunmuyor. City'de ise Jesus, Mendy ve Fernandinho kesin olarak yok. Bunun yanında Aguero, Laporte ve Ake'nin durumları maç saatinde netlik kazanacak. Konuk ekip eksiklerine rağmen iyi bir kadroya sahip. Deplasmanda güven vermiyorlar. Marsilya'da gol bulacaktır. Fileler karşılıklı havalanır.



MUHTEMEL 11'LER



Marsilya: Mandanda- Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi, Kamara, Cuisance, Thauvin, Sanson, Payet, Benedetto



Manchester City: Ederson- Cancelo, Dias, Garcia, Zinchenko, Rodrigo, İlkay, Torres, Bruyne, Foden, Sterling



ATALANTA - AJAX



GÖLGE ADAM: Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atalanta sahasında Ajax'ı konuk edecek. İtalyanlar gruptaki ilk maçında Midtjylland deplasmanında rahat kazanmıştı. Ajax ise sahasında Liverpool'a mağlup olmuştu. Gruptan çıkma adına en kritik maçlar bu iki takım arasındaki karşılaşmalar olacak. Atalanta ligde oynadığı son 2 maçı 7 gol yiyerek kaybetti. Ajax ise son 2 maçında rakip ağlara tam 18 gol bıraktı. Bu maç öncesinde iki takımda da önemli bir eksik yok. Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanacak maçların zevkli geçmeye aday karşılaşmaların başında geliyor. Atalanta, ligdeki mağlubiyetin izlerini silmek isteyecektir. Önerim ev sahibinin kazanması olacak. Bunun yanında üst seçenekleri de denenir.



MUHTEMEL 11'LER



Atalanta: Sportiello- Toloi, Romero, Palomino, Hateboer, Roon, Freuler, Gosens, Maliovskiy, Gomez, Zapata



Ajax: Onana- Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Blind, Gravenberch, Antony, Tadic, Traore



LIVERPOOL - MIDTJLLAND



GÖLGE ADAM: Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool sahasında grubun zayıf halkası Midtjylland'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, grubun favorisi. Danimarka ekibi ise en zor gruplardan birine düştü. Rakiplerinin hepsi kalbur üstü takımlar. Liverpool, Van Djik'in sakatlığıyla sarsılmış durumda. Orayı şimdilik Fabinho ile idare ediyorlar. Bu maç öncesinde Djik'in yanı sıra Chamberlain'in olmayacak. Thiago ve Keita'nın da durumları şüpheli. Konuk ekipte eksik yok. Liverpool'un oranı oldukça az. Ancak yine de iç sahada farklı kazanacaklardır. Banko kuponlarda handikaplı Liverpool yer alabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Liverpool: Alisson- Arnold, Gomez, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Henderson, Jones, Salah, Jota, Minamino



Midtjylland: Hansen- Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho, Onyeka, Cajuste, Dreyer, Sisto, Mabil, Kaba



