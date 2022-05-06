Şampiyon Trabzonspor, Hatay'da takıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u öne geçiren golü 48. dakikada Djaniny Semedo kaydetti. Golün asistini Berat Özdemir yaptı.



Atakaş Hatayspor'un golü 90+4. dakikada Mame Diouf'tan geldi.



Trabzonspor'da Tasos Bakasetas, 12. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 78'e yükseltti. Atakaş Hayaspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve puanını 50 yaptı.



Trabzonspor, gelecek hafta ligden düşmesi kesinleşen Altay'ı ağırlayacak ve bu maçta şampiyonluk kupasına da kavuşacak. Hatayspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.



AVCI'DAN 7 OYUNCULUK ROTASYON



Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta ligin bitimine 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçına göre kadrosunda 7 değişikliğe gitti.



Avcı, ilk 11'de Dorukhan Toköz, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Visca ve Cornelius yerine Bakasetasi Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Kouassi ve Serkan Aslan'a yer verdi.



Trabzonspor, Hatayspor karşısında Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Ayberk Özdemir, Murat Cem Akpınar, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Djaniny ilk 11'i ile sahaya çıktı.



Bordo-mavili ekipte Erce Kardeşler, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Puchacz, Dorukhan Toköz, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme,Cornelius ise yedek kulübesinde forma bekledi.



HATAYSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki Altay maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Atakaş Hatayspor'da orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro, yönetim kurulu ve teknik ekibin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldı.



Teknik direktör Erdoğan, Ribeiro ve Diouf'un yerine Lobjanizde ve Bertuğ Özgür Yıldırım'a görev verdi.



Hatayspor, Trabzonspor karşısında sahaya Munir, Sadık Baş, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Saint-Louis, Lobjanizde, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım ilk 11'i ile çıktı.



TRABZONSPOR'U ALKIŞLADILAR



Karşılaşma öncesi teknik direktör Ömer Erdoğan, Trabzonspor teknik direktörü Avcı'yı takımının şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.



Bordo-beyazlı futbolcular, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında Saint-Louis'in ceza sahası içerisine pasında topla buluşan El Kaabi'nin şutunu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

7. dakikada sol kanattan Lobjanizde'nin rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisinden sert şuttu top yan direkten geri döndü. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

9. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Boudjemaa topu uzaklaştırdı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Volkan Bayarslan, Boudjemaa'nın rakibine ceza sahası içinde faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

12. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi.

35. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Trabzonspor öne geçti. Berat Ayberk Özdemir'in pasıyla rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Djaniny, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

Maçın 62. dakikasında tribünlerden inerek sahaya giren bir taraftar kaleci Uğurcan Çakır'ın yanına koşarak sarıldı. Emniyet güçlerinin taraftarı dışarı çıkarmasının ardından oyun yeniden başladı.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

81. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak direğin yanından kornere çıktı

90. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

90+4 Hatayspor beraberliği yakaladı. Adekugbe'nin sol kanatta ceza sahası içinden yerden ortasında Diouf'un altı pas üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.



Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Volkan Bayaraslan, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey (Dk. 29 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 46 Benzia), Boudjemaa, Saint-Louis, Lobjanizde (Dk. 76 Kahraba), El Kaabi (Dk. 64 Diouf), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 76 Muhammed Mert)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Visca), Kouassi (Dk. 46 Cornelius), Djaniny (Dk. 72 Nwakaeme)

Gol: Dk. 48 Djaniny (Trabzonspor) Dk. 90+4 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 32 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ